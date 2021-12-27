ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي ميلاد الجمالي إن الأزمة في ليبيا على فوهة بركان خامد بسبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر الجاري.

الجمالي وخلال مداخلة له عبر برنامج “وراء الحدث” الذي بث على قناة “الغد” المصرية، أوضح أن العراقيل ما زالت باقية ولا يوجد أي تغير في الخارطة السياسية، مؤكدًا أن مفوضية الانتخابات تراجعت خطوة للوراء، في حين كلف مجلس النواب لجنة لوضع خارطة طريقة جديدة.

كما بين الجمالي أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز تحاول إحياء لجنة الحوار لتتسلم منها زمام المبادرة من جديد.