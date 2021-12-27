الجزائر – أعلنت الرئاسية الجزائرية، اليوم أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني سيجري زيارة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقالت الرئاسة في بيان: “بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشرع السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم ثلاثة أيام ابتداء من 27 إلى 29 ديسمبر 2021”.

وأضاف البيان أن “الزيارة تدخل في إطار تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين”.

المصدر: RT