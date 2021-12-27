ليبيا – التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي الأحد السفير فوق العادة ومفوضًا لدولة قطر لدى ليبيا، خالد محمد الدوسري، الذي نقل تحيات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للمجلس الرئاسي، وتمنياته أن تنعم ليبيا بالاستقرار، والأمان، والتنمية، والازدهار.

السفير القطري أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي استمرار دعم بلاده لجهود المجلس، التي تهدف للمحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، واستمرار العمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، باختيار من يقود دفة البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان.

بدوره، أشاد اللافي بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، ومتابعة الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وقطر من خلال اللجان المختصة.

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