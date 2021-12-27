مصر – أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه سيتم خلال شهر أكتوبر القادم تحويل كافة مشروعات منطقة توشكي الجاري تنفيذها حاليا في محافظة أسوان إلى أراض منتجة تلبي احتياجات مصر من الغذاء.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ختام افتتاح مشروعات الاستصلاح الزراعي بتوشكي امس الأحد، الشكر للقائمين على المشروعات القومية في المنطقة، وأشاد بـ”تعاون جميع الوزارات كل فيما يخص مشروعات توشكي”.

وقال الرئيس السيسي: “أوجه الشكر للقائمين على هذا العمل سواء الشركة الوطنية والهيئة الهندسية والشركات المدنية، إن حوالي 80 إلى 90 شركة يعملون في هذه المشروعات”.

وأضاف أنه “خلال أكتوبر من العام القادم سيتم تحويل كافة المشروعات الجاري تنفيذها حاليا إلى أراضي منتجة تلبي احتياجات مصر من الغذاء”.

وأشار السيسي إلى المصانع الخاصة بالتصنيع الزراعي، التي تتعامل مع المحاصيل القادمة من الأراضي المستصلحة، وقال: “إننا نستطيع عمل كل ما نريد بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الري والزراعة والتموين ووزارة الكهرباء، على جميع الوزرات أن تشارك في كافة المشروعات كلا فيما يخصه”.

وأضاف السيسي أن “الوضع الطبيعي أن نقوم بتبطين الترع لتوفير المياه وأن ذلك عمل الدولة وكل فرد يقوم بدوره بهذا الشأن، حيث تقوم الحكومة من خلال وزارتها المعنية بالدراسات وتوفير الموارد وتقوم القوات المسلحة بتنظيم هذا العمل بالتنسيق مع الشركات المصرية الوطنية”، مؤكدا أن “الموضوع هو عمل مشترك حتى يتم إنجاز المستهدف في الزراعة والصناعة وكل شيء في النهاية”.

المصدر: “الدستور”