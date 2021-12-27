مصر – طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمنع زراعة زراعة نباتات الزينة مرة أخرى في البلاد بسبب استهلاكها للمياه بشكل كبير.

وقال السيسي خلال تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام المصرية على نطاق واسع خلال افتتاحه عدد من المشروعات: “مادام نقطة المياه صالحة لنباتات مثمرة تصبح جميعها مثمرة، غير صالحة لهذا الغرض يزرع بها ما خلاف ذلك”.

وقال البرلماني المصري إبراهيم شحاتة إن هذا التوجيه يؤكد دراية مصر بأهمية التعامل مع ملف المياه بشكل جيد، مشيرا إلى أن نباتات الزينة من النباتات الشرهة جدا في استهلاك المياه، لذلك التوجيه بمنع زراعتها يخدم رؤية الدولة في الاستخدام الأمثل للمياه.

وقال النائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ المصري، أن توجيهات الرئيس السيسي، اليوم بشأن منع زراعة نباتات الزينة، يأتي في ظل التحديات المائية التي يواجها العالم ومنها الدولة المصرية، منوها أن التغيرات المناخية التي نشهدها كان لها تأثير على ندرة المياه وهو ما ادركته الدولة المصرية في رسم خطط واستراتيجيات من شأنها الحفاظ على كل قطرة مياه.

وتابع عطا الله أن نباتات الزينة والاشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه، حيث تقوم بعض المجالس المحلية بامداد الشوارع بعربات مزودة بالمياه من أجل هذه الاشجار الغير مثمرة، وبالتالي قرار منعها قرار حكيم.

المصدر: صدى البلد