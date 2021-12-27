ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن حكومة تصريف الأعمال كارثة بكل المقاييس، وستقود البلاد إلى تسول البنك الدولي ليطوق أعناق الجميع بحبل يجر إلى الهاوية.

الشيباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن غياب الكتاب المدرسي بسبب الصراع على العمولات جريمة ضد الإنسانية وكفيل باسقاط الحكومة ومثولها امام القضاء.

وأكد على أنه لايمكن استمرار حكومة حدود سيطرتها مبنى صغير في طريق السكة بالعاصمة وزواج غير شرعي مع المصرف المركزي وإهدار الأموال، بحسب قوله.

وتابع: “لا يمكن قبول رئيس حكومة جاء بمؤهل علمي مزور وتعهد ونكص على عقبيه والرشوة سلاحه الوحيد الذي أوصله للحكومة وبالمال الفاسد وشراء الذمم يريد أن يستمر في الحكومة وبالرشوة يريد أن يكون رئيسا للبلاد، فعلًا أزكمت رائحته النتنة الأنوف واقشعرت من رؤية معالمه الأبدان”.