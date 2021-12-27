ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد الحفيظ الصغير إنهم تلقوا دعوة لحضور جلسة مجلس النواب غدًا الإثنين، وإنّ جدول الأعمال غير واضح.

الصغير وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا يتمويل قطري، توقع أن تناقش الجلسة تقرير المفوضية العليا للانتخابات، ومخرجات اللجنة البرلمانية وإمكانية الوصول إلى اتفاق حوله، مستبعدًا تعديل جميع القوانين في هذا الوقت.

ورجح الصغير أن يجري المجلس تعديل بعض البنود في قوانين الانتخابات مع الإبقاء على بعضها، مؤكدًا عدم حاجتهم لإشراك مجلس الدولة الاستشاري في تعديل القوانين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى إمكانية مناقشة النواب موضوع الحكومة، لافتًا إلى أنه من المستبعد البت في شأنها بأي قرار.