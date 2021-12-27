ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن المجلس يناقش في جلسة اليوم مقترح المفوضية بخصوص تحديد الـ24 من يناير المقبل موعدًا جديدًا لإجراءات الانتخابات، ومن ثم سيتخد المجلس القرار المناسب بشأنه.

الصول أشار في تصريح لشبكة الرائد الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن الجلسة ستناقش تقارير اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة العملية الانتخابية والمفوضية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات حول العملية الانتخابية.

وتوقع عضو المجلس أن يبلغ الحضور النصاب القانوني بـ أكثر من 120 نائبًا.