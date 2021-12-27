العلماء في القرم يبتكرون لقاحا ضد كل سلالات الإنفلونزا

العلماء في القرم يبتكرون لقاحا ضد كل سلالات الإنفلونزا

روسيا – ابتكر علماء القرم لقاحا مركّبا ضد كل سلالات الإنفلونزا. ويضمن هذا اللقاح حصانة طويلة الأمد.

وقال ناطق باسم جامعة القرم الفدرالية إنهم سيباشرون قريبا بتجربة اللقاح على الفئران المختبرية.

وقد وضع العلماء في جامعة القرم الفدرالية الروسية لقاحا ضد الإنفلونزا، وبمقدور هذا النوع الجديد من اللقاح التصدي لكل سلالات مرض الإنفلونزا، كما بوسع اللقاح الجديد ضمان استجابة مناعية راسخة وطويلة الأمد لظهور أية تجليات للعدوى في جسم الإنسان.

وقالت الباحثة في مختبر علم الوراثة المختبرية بالجامعة، أوكسانا أندرييفا، إن اللقاح يأخذ بالحسبان خصائص الجينوم الأساسية التي يتميز بها مرض الإنفلونزا.

ويعد هذا اللقاح فريدا من نوعه لأن أحدا في العالم لم يحاول وضع لقاح على أساس الحمض النووي. بحسب الباحثة فإن اخصائيي المختبر سيباشرون قريبا بتجربة اللقاح على الفئران المختبرية ليتأكدوا من أمان اللقاح.

أعادت الباحثة إلى الأذهان أن علماء القرم قد حاولوا منذ عام إنتاج لقاح اصطناعي ضد فيروس كورونا. واستخدم في إنتاجه تكنولوجيا لتطوير عقاقير الحمض النووي تعتمد على (أليغنوكليوتيدات) وهي مناطق يتم فيها بناء جينوم الثلاثي المسبب للمرض.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا