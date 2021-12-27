فرنسا – توج الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان اليوم الاثنين بجائزة “جلوب سوكر دبي 2021” كأفضل لاعب في العالم لعام 2021.
جوائز “جلوب سوكر 2021”:
– جائزة هداف عام 2021 توج بها البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
– ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب حسب تصويت “تيك توك”.
– روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي يتوج بجائزة أفضل مدرب لعام 2021.
– فريق سيدات برشلونة الإسباني يتوج بجائزة أفضل فريق نسائي لعام 2021.
– فريق تشيلسي الإنجليزي يتوج بجائزة أفضل فريق للرجال لعام 2021.
– المنتخب الإيطالي يتوج بجائزة أفضل منتخب وطني في عام 2021.
– البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يتوج بجائزة الهداف التاريخي.
– فيديريكو باستوريلو يتوج بجائزة أفضل وكيل لاعبين لعام 2021.
– الإسبانية أليكسيا بوتيلياس نجمة برشلونة توجت بجائزة أفضل لاعبة في عام 2021.
– الإيطالي ليوناردو بونوتشي يتوج بجائزة أفضل مدافع في عام 2021.
– تشيكي بيجريستين المدير الرياضي لفريق مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل مدير رياضي لعام 2021.
– جائزة المسيرة الكروية توج بها الساحر البرازيلي رونالدينيو.
المصدر: RT