 الفرنسي كيليان مبابي يتوج بجائزة “جلوب سوكر دبي” لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 – صحيفة المرصد الليبية
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فرنسا – توج الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان اليوم الاثنين بجائزة “جلوب سوكر دبي 2021” كأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

جوائز “جلوب سوكر 2021”:

– جائزة هداف عام 2021 توج بها البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

– ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب حسب تصويت “تيك توك”.

– روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي يتوج بجائزة أفضل مدرب لعام 2021.

– فريق سيدات برشلونة الإسباني يتوج بجائزة أفضل فريق نسائي لعام 2021.

– فريق تشيلسي الإنجليزي يتوج بجائزة أفضل فريق للرجال لعام 2021.

– المنتخب الإيطالي يتوج بجائزة أفضل منتخب وطني في عام 2021.

– البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يتوج بجائزة الهداف التاريخي.

– فيديريكو باستوريلو يتوج بجائزة أفضل وكيل لاعبين لعام 2021.

– الإسبانية أليكسيا بوتيلياس نجمة برشلونة توجت بجائزة أفضل لاعبة في عام 2021.

– الإيطالي ليوناردو بونوتشي يتوج بجائزة أفضل مدافع في عام 2021.

– تشيكي بيجريستين المدير الرياضي لفريق مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل مدير رياضي لعام 2021.

– جائزة المسيرة الكروية توج بها الساحر البرازيلي رونالدينيو.

المصدر: RT