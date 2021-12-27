ليبيا – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة العلمية المكلفة بتوفير الكتاب المدرسي عمران القيب على أن أزمة تأخر طباعة الكتب المدرسية انتهت بشكل دقيق وحاسم، مشيرًا إلى أن شركات الطباعة بدأت في طباعة الكتاب ووفق الإجراءات التي تم اتخاذها مع هذه الشركات التي تعهدت بضمان مكتوب تسليم الكتب خلال 30 يومًا.

القيب لفت خلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه قد تقدمت 43 شركة ما بين أجنبية ومحلية، وتم إرساء العطاء على ثلاث شركات أجنبية واحدة إيطالية واثنتين من تركيا.

وأضاف: “سأحاسب الشركات بالتعهد الذي معي والضمان الذي أخذته أنه سيكون عندي يوم 30، ولكن التوزيع مسؤولية وزارة التربية والتعليم”.

وبيّن أن دور التعليم العالي والقيب انتهى ويرجع العمل لإدارة المناهج أي مركز المناهج التربوية، فهو من سيتابع ويستلم ويوزع ويعمل في وضعه الطبيعي الآن، بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ أين وصلتم فيما يتعلق بأزمة تأخر الكتب المدرسية للآن؟

نعتبر أنهينا الأزمة بشكل دقيق وحاسم، والآن انطلقت شركات الطباعة في طباعة الكتاب، ووفق الإجراءات التي تم اتخاذها مع هذه الشركات تعهدت بضمان مكتوب ومدون العقود التي أبرمت معهم أن يكون الكتاب موجود خلال 30 يومًا، خلال أسبوعين لثلاثة أسابيع تبدأ الدفعات تنزل للمدارس وخاصة الدفعات القريبة.

س/ المطابع التي تم التعامل معها، هل هي محلية ليبيا؟

تقدمت 43 شركة ما بين أجنبي ومحلي، وتم الإرساء على ثلاث شركات أجنبية واحدة إيطالية واثنتين من تركيا و12 شركة محلية وهن 15 شركة.

س/ هل تم عرض الأمر على الملأ ووفق الإجراءات المتبعة من حيث القانون؟ بمعنى هل طرحت الوزارة واللجنة الوزارية المكلفة بتوفير لكتاب هذا الأمر على الملأ؟

أول ما صدر القرار رقم 676 من حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل اللجنة الوزارية أعلنّا في عمل متواصل طيلة 4 أيام، وتم الإعلان عن طريق المركز لجميع الشركات الموجودة عندهم وتم استدعاء الأخوة من مركز المناهج ومركز الكتاب، أنا كوزير تعليم عالٍ ورئيس، اللجنة ليست مختصة بالكتاب المدرسي بوزارة التربية والتعليم، هي وزارة بحالها مستقلة هي من تنجز، ولكن كلفت أنا لتنفيذ التعاقد وبالفعل تم الإعلان عن طريق الشركات المسجلة لدى مركز المناهج وحضروا جميعهم، وهناك من تأخر وعنده إشكاليات، لكن من حضر على الملأ ومنقول مباشرة على صفحتنا وأخذ جميع الاشتراطات، اشترطنا من يدخل المنافسة أن يوفر الكتاب في حد أقصى خلال 30 يومًا، الضمان يجب أن يقبل به وهو لا إجراءات ولا فلوس إلا عندما تبدأ الدفعات تصل، واشترطنا في العقد سواء الشركات الأجنبية التي عندها اعتماد في الخارج أو محلية أن فلوسكم تعتبر بحكم العدم وليس من حقكم في حال لم تفِ بالشروط التي بيننا.

س/ تؤكد أنه في مدة أقصاها 30 يومًا الكتاب المدرسي سيكون متوفرًا لكل المدارس؟

نعم.

س/ هناك من يتحدث حسب الإجراءات السابقة والمتعارف عليها في وزارة التعليم لو تم توقيع العقود الخاصة بالكتاب المدرسي اليوم لن تتوفر إلا بشهر مارس القادم؟

لا هذا غير حقيقي، شرطنا على المطابع أن تعرف، بعد يومين سنريهم فيديوهات، الكتاب ينتج الآن، وأصبح الكتاب المدرسي قضية إعلامية أكثر من أنه قضية وصول الكتاب.

هي قضية لا شك حياة أو موت، ولكن هناك جزء كبير من المدارس استلم من كانت عنده أعداد بسيطة، وهناك جزء من المدارس عندها مخزون قديم وجزء لديه أعداد كبيرة واستلمت، لكن المشكلة بالمدن الكبيرة.

س/ فيما يتعلق بأن الوزارة ليست من اختصاصك وليست وزارتك، أنت قبلت أن تكون على رأس هذه اللجنة الوزارية، الواجب أن توفر الكتاب في المدة التي أكدت عليها في ظرف شهر؟

نعم وهذا ما تم وأخذت كل الضمانات والسبل والوسائل التي أضمن بها وصول الكتاب، وزعت على أكثر من شركات وأعطيتهم في نهاية السنة المالية والمبلغ الموجود 190 مليونًا الذي حدث عليها اللغط موجود في حساب التربية والتعليم، إن كنت تريد أن تخلص فلا بد من أن تسلم الكتب. الآن أصبحت المسألة ترجع لمركز المناهج ووزارة التربية والتعليم هي المسؤولة الآن، لكن أنا دخلت فيها كقضية وطنية وحسمتها سأتابعها بنفسي.

س/ المدة الممنوحة للشركات والتي تعهدت أن الكتاب سيكون متوفرًا خلالها هي شهر من الأن، هل سيكون مدة كافية ليكون الكتاب موجودًا في كل المدارس أم فقط بداية التوزيع للمدارس التي تعاني من نقص الكتاب؟

الكتاب سأحاسب الشركات بالتعهد الذي معي والضمان الذي أخذته أنه سيكون عندي يوم 30، ولكن التوزيع مسؤولية وزارة التربية والتعليم.

س/ ألا ترى أن الإشكالية شابتها الكثير من شبه الفساد؟ عملية طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي وتوفيره أصبح الفساد على كل لسان مواطن، اليوم وبعد أن استلمت مهام اللجنة أين كانت الإشكالية؟ هل في الشركات أم وزارة التعليم أم الحكومة؟

ملف الفساد الناس تعرف والعالم يعرف تصنيف ليبيا فيه، ولا شك أن المسألة على مر التاريخ وعلى الأقل حسب ما أسمع، الواضح أن هناك فسادًا كبيرًا، هل معقول اليوم نحن دولة غير قادرين على أن نطبع كتاب؟ الحكومات السابقة من المعقول أنها لم تجهز مطابع تطبع بها كتاب؟ واضح أنه موضوع فساد، الحكومة هذه تغير موضوع اعتماد الميزانية ولنكن واضحين.

س/ عملية تأخر الاعتماد، الحكومة الحالية قامت بصرف العديد من الأموال كمنح زواج مثلًا وأبواب أخرى ليست رئيسية كالتنمية، لا يمكن القبول بالتبرير والإشكالية المتمثلة في تأخر اعتماد الميزانية؟

لا أدافع عن الحكومة لأني جزء منها، وكثير من القرارات مشارك فيها، لكن عندما تقول إن التنمية غير مهمة، هل تعلم أن عندي كليات على الأرض وعندي كليات تدرس في مساجد ونقول التنمية غير مهمة؟ هل يختلف هذا عن توفير الكتاب؟

س/ ولكنك تدرك أن هناك أولويات تقدم من حيث الأهمية على أي نقاط مهمة وتعتبر من الأساسيات، الحديث عن الكتاب المدرسي والصحة وأمور أخرى مهمة؟

نعرف وعلى سبيل المثال أن وضعنا الصحي في ليبيا منهار، وأي ليبي يداوى بالخارج، ليبيا خرجت من أزمة كورونا أفضل من الدول التي تصنف نظامها الصحي بالجيد وهذا بالصرف.

الكتاب المدرسي وبالرقم فوضت الحكومة والمبالغ موجودة وطباعة الكتاب المدرسي والنقل حتى سجل التوقيع مذكور وعنده مبلغ مرصود لا شيء غير مرصودة ولم تغفل الحكومة الكتاب، ولكن هناك إجراءات، في حاجة وطنية كهذه لا أدافع عن الحكومة ولا غيره، معقول 40 حكومة فاتت في ليبيا لم تنشئ مطبعة تطبع بها الكتب؟ ونلوم اليوم حكومة الوحدة الوطنية؟ معقول كتاب كهذا أطبعه في تركيا ونصرف عليه مئات الدولارات وإيطاليا ونأخذ عليه شحنًا جويًا؟ الصرف بالملايين والمليارات إذا أعطيناها للمواطن وشعر أنها فساد إذًا هي فساد.

س/ ذكرت أن الإشكال يتمثل في الحكومات السابقة واللوم يقع عليها بالشكل الكامل، على اعتبار أنها لم توفر أي مطابع خاصة بالدولة الليبية لتوفير الكتاب المدرسي، لذلك لجأنا لشركات تركيا وإيطاليا ومالطا وغيرها غير المحلية، لوبي الفساد يريد التعامل مع شركات أخرى حتى يتمكن من الحصول على العملات، في الحكومة لماذا لا تتعاملون بشفافية وتقولون أين يتمثل الإشكال ومن هو الفاسد حتى تبرئون رئاسة الحكومة وباقي الوزراء؟

قصة تأخر الكتاب ليست أول مرة وهذه القضية في هذه الحكومة فيه وزير موقوف، وجميع الوزراء تعرضنا للتحقيق فيها، وجميع مديري الإدارات ولليوم ملفاتنا في التحقيق ومعرضين للتحقيق والحبس، هذا لم يحدث في الحكومات السابقة، إن كانت هذه الحكومة لم تتعامل بالشفافية كم سنة تأخر الكتاب؟ مرات عدة، نحن تأخرنا وعوقبنا ونعاقب اليوم لكن قبل لم يُعاقبوا لأننا نحن صادقين وشفافيين، ومع العلم أنه أحيانا نلتمس 70 ألف عذر للوزير الموقوف الآن، وزير التخطيط تعرض الآن للتحقيق والتعليم وجميع الوزراء ولم تسرق الأموال وتعطى نسب، بل هي موجودة ومع هذا القضية مفتوحة ومن منا بالسجن ومن منا سيلتحق به.

س/ كم هي نسبة الأموال المرصودة اليوم لتوفير الكتاب الخاصة بلجنتكم؟

المبلغ كامل 190 مليون، فوضته الحكومة وأصدرت فيه قرار والآن موجود في حساب وزارة التربية والتعليم وكان يفترض يكون في حساب إدارة المناهج، المبلغ لطباعة 40 مليون نسخة من الكتاب 147 مليون دينار ليبي، 43 مليونًا باقية من الـ190 ومحسوب على سعر الصرف 4 دينار و 48، نحن ألزمنا الشركات بالسعر النمطي الذي حدده مركز المناهج.

س/ هل تنوي الحكومة أو اللجنة الوزارية المكلفة والتي ترأسها أن تضع حدًا لهذا الإشكالية؟

هذا واجب علينا، ليس من اختصاصي وصلاحياتي ولا أملك هذا الأمر، ولكن من واجبي أن أقدم تقريرًا مفصلًا عن الأمر للحكومة، وأعلن كمواطن وفرد من الحكومة أنه لا بد أن تنشأ مطابع محلية، ومن العيب والعار أن تطبع بالعملة الصعبة وخاصة أن سعرها 5 جنيه. لا بد أن يطبع في بلادنا وهذا شيء ليس من الصعب ونقفل الفساد، وزارة التربية والتعليم مفروض يكون عندها مطابع منفصلة وهي تطبع.

س/ بناء على التوصيات التي ستخرج من قبلكم لرئاسة الحكومة وأنت أكدت على نقطة استشراء الفساد في حكومات سابقة في ما يتعلق بتوفير الكتاب المدرسي، أي توصيات من شأنها التقليل من الفساد وتوفير الكتاب بشكل أكثر سهولة ويسر للطالب الليبي؟

لغلق هذا الملف وزارة التربية والتعليم باعتبارها سنويًا تطبع أول عمل أن تجهز مطبعة خاصة بها وتورد في فترة الصيف الورق والألوان وتطبع، ولا تتعاقد ولا تكلف ولا تدير عطاء لا أجنبيًا ولا محليًا وهذا يوفر علينا، أحيانًا في كتاب نكتشف أن هناك خللًا أو كذا نستطيع أن نلغيه ونطبع كتاب غيره في نفس الوقت. أسبوع ويكون عند الأطفال.

س/ طالما أن الفكرة موجودة، من الذي كان العائق في تنفيذها؟ هل كان هناك جهات معينة لا تريد؟

الحكومات السابقة والحكومة هذه كل الناس مسؤولة حتى أنا في التعليم العالي مسؤول، وأنا لا أعرف أن هذا الأمر بهذا الشكل، ولم أتوقع أن حجم الخلل يصل لهذه الدرجة.

س/ هناك من يقول لماذا اللوم يقع على الوزير المقريف الذي هو محال للتحقيق من قبل النائب العام وهناك من يقول إنه يحاول منع الفساد واحتفظ بالأموال حتى لا يتم صرف الأموال بشكل تعتريه الكثير من الإشكاليات ومن ضمنها الفساد داخل الوزارة؟

التقيت بزميلي وقال أريد الإجراءات أن تمشي بالطريقة الصحيحة، كان لا بد أن يتخذ إجراءات وعندما تريد أن تتبعها وتعلن العطاء العام والكميات ودسكات وتغيير المناهج وكتب تحتاج لوقت طويل وهذا ما أوقعه في التأخير، موسى المقريف في النهاية وقع عليه اللوم؛ لأنه مسؤول.

س/ لماذا لم تدافع عنه حكومته؟ هناك من رأى أن المقريف قدم ككبش فداء للخلل؟

لم نقل أن الموضوع ثبت فيه فساد أو شيء، الموضوع فيه الأخير يوم يثبت الفساد بالتأكيد لن يرحم لا وزير أو وزير تعليم عالٍ ومركز ورئيس الحكومة وأنا الآن لا أدافع عن نفسي أو رئيس الحكومة، لو صارت مشكلة في أي منطقة في التعليم، أنا من سيوقفوني ويحبسوني هذه الفكرة.

س/ بعد تسمية وزير المهجرين لتسيير مهام وزارة التعليم الأساسي، هل تستمر اللجنة في توفير الكتاب المدرسي الذي ترأسونها أم سيحال للوزير المكلف؟

اللجنة الوزارية التي محل اهتمامنا الآن ينتهي دورها اليوم فقط سأتابع الإجراءات وأحول كل المستندات التي عملناها لديوان المحاسبة لفحصها من جديد وإعطاء الأذونات لمواصلة العمل وفحص الوثائق وحضروا معي الاجتماعات وأعطوني الخرائط لنسهل الإجراءات، لكن دور الوزارة انتهى، دور التعليم العالي والقيب انتهى ويرجع العمل لإدارة المناهج مركز المناهج التربوية هو من سيتابع ويستلم ويوزع ويعمل في وضعه الطبيعي الآن.

س/ هناك من يطعن أن عملية المناقصات في وزارة التربية والتعليم لا تتم بشكل قانوني، وأنه ربما يتم إرساء المناقصات على جهات بعينها وهو ما يفتح باب الفساد، لمن ضمن توصيات اللجنة المكلفة بتوفير الكتاب المدرسي أن تتم المناقصات في قادم السنوات بشكل قانوني؟

لا أعتقد هذا، المناقصات باب كبير وتشريع للفساد وهذا لا نختلف عليه، عطاءات ومحاضر وغيرها وفي نهاية المطاف لا أتصور إلا ما ندر أن يكون هناك عطاءات عامة وشفافة هذا استبعده تمامًا، ليبيا الفساد فيها مشرعن منظم، لجان العطاءات قانون التعاقد ضبط المسألة وأعطاها خطوات وتشتغل بها الناس، مشكلة الفساد أخلاق وليس قانونًا، يسمونها تشظي القيم. الذي لا يوجد عنده ذمة لا يشتري له القانون ذمة.

س/ هناك إشكالية أخرى متمثلة في مسألة تدوير الكتاب المدرسي، بمعنى أن الطالب الذي ينتقل من الصف الأول للثاني كتابه عادة ما يذهب للقمامة وهذا يضر بالبيئة وليبيا، الحكومة سبق لها وأن شاركت في العديد من المؤتمرات المعنية بعملية الحفاظ على البيئة، هل هناك خطة من قبل الوزارة واللجنة المكلفة لإعادة تدوير الكتاب المدرسي حتى يتم التخلص من الإشكالية؟

لم نصل بهذا البعد من التوصيات؛ لأنه عنده رجال مختصة، كان هناك فكرة بدل الكتاب أن يشرى آيباد ويكون فيه الكتاب المدرسي موجود، وهذا كان عنه عدة موانع أن يتعطل عند الطالب ويتعرض للكسر، لا غنى ولا بديل عن الكتاب المدرسي وهو مادة استهلاكية تنتهي بنهاية العام، ما دام أنه مادة استهلاكية يومية مفروض أن تكون فيه التدوير. الكتب الآن موجودة في المخازن حتى المستهلكة، جمعوها وموجودة في المخازن وتباع بالكيلو.

س/ في حال لم يتوفر الكتاب المدرسي كما تعهدتم وأكدتم في ظرف شهر في كل المدارس بكل منطقة وقرية في ليبيا، هل يعتبر ترقيع أم نجاح لمشكلة كبيرة حدثت لم يسق لليبيا أن يمر بها؟

سبقت ليبيا أن مرت بها وهناك سنوات ماضية ونفس هذه المدة. اليوم هو اختبار إذا نجحت المطابع المحلية ولم تتمكن الدولة من أن تدير مطابع، مفروض أن نطبع عندها، لا اعتمادات لا نقل ولا شحن.