العراق – أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن المحكمة الاتحادية ردت طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر الماضي.

وذكر المراسل، أن المحكمة ردت أيضا طعنا مقدما ضد آلية (الكوتا) أيضا، ورفضت طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.

هذا وأعلنت المحكمة الاتحادية أنه للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي، داعية البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق، بأن العاصمة بغداد تشهد منذ الليلة الماضية توترا وإغلاق طرق، قبيل ساعات من قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة.

المصدر: RT