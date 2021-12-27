ليبيا – وصلت إلى مخازن الطوارئ بالمنطقة الشرقية أمس الأحد شحنة من المستلزمات الطبيّة الوقائية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الإمدادات الطبية تتمثل بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في بدل عزل واقية، وواقيات وجه Face Shields ونظارات واقية PVC Goggles وأقنعة وجه ذات استعمال واحدDisposable Mask EO وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

واتساقًا مع ذلك، ذكر رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية اسماعيل العيضة أن هذه الشحنة، ستغطي احتياجات مراكز العزل الواقعة على امتداد المنطقة الشرقية من المستلزمات الوقائية الضرورية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.