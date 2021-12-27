سويسرا – كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء “IFFHS”، امس عن التشكيلة المثالية المختارة لمنتخب آسيا لكرة القدم لعام 2021، والتي تضمنت ثلاثة لاعبين من دول عربية.

ودخل الثلاثي العربي، الإماراتي علي مبخوت والقطري عبد الكريم حسن، والسعودي ياسر الشهراني، ضمن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في قارة آسيا، وفقا للاتحاد الدولي لإحصاءات وتاريخ كرة القدم “IFFHS”، الذي يقوم في نهاية كل عام باختيار التشكيلة المثالية لأفضل منتخب في مختلف القارات، إضافة إلى بعض الدوريات.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لمنتخب آسيا 2021:

لحراسة المرمى: هم ماثيو رايان (أستراليا)

لخط الدفاع: ياسر الشهراني (السعودية)، عبد الكريم حسن (قطر)، حسين كنانزادجان (إيران)، تاكيرو تومياسو (اليابان)

لخط الوسط: وو لي (الصين)، تكفوسا كوبو (اليابان)، يويا أوساكو (اليابان)

لخط الهجوم: هيونغ مين سون (كوريا الجنوبية)، سردار آزمون (إيران)، علي مخوت (الإمارات).

وتم اختيار البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي قاد الهلال السعودي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، مدربا للتشكيلة المثالية لمنتخب آسيا 2021.

المصدر: “twitter/iffhs”