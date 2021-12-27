ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن مجلس الدولة سيعقد اجتماعًا يوم الأربعاء القادم، لمناقشة ما تم طرحه وأي مناقشات إضافية جديدة، مشيرًا إلى أن ما تم وضعه وما قاله خالد المشري لا يعتبر قرارًا من المجلس.

حويلي قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن المقترحات والدراسات “عبثية” لغاية اللحظة من مجلسي النواب والدولة الذين إذا لم يجتمعا بلجنة مشتركة بين المجلسين سيعد ما يجري إضاعة للوقت.

وأكد على ضرورة أن يطلب مجلس الدولة من مجلس النواب تشكيل لجنة لدراسة المقترحات والتشاور معه ووضعه في إطار قانوني للتصويت عليه من قبل المجلسين على حدة.

وبيّن أن مجلس النواب اجتمع وأعطى الثقة للحكومة ليس حبًا فيها، ولكن خوفًا من أن تنتقل ثقة الحكومة للجنة الحوار السياسي، منوهًا إلى ضرورة استمرار عمل ملتقى الحوار السياسي لوضع الآليات والخرائط وطرق اتخاذ القرار وحتى إنه لو يتم طرح المقترحات بخصوص القاعدة الدستورية التي رفض الرئيس السابق للبعثة التصويت عليها، ربما ستيفاني وليامز تمرر العملية ويتم التصويت على المقترحات.

كما أضاف: “عدم تواصل مجلس الدولة مع المبعوث السابق بصورة رسمية ورسائل مكتوبة جعلته يهمل مجلس الدولة ويتشبث بمجلس النواب ورأيناه، على الرغم من الوعود التي قدمها الرئيس في قانون رقم 1، كوبيتش لديه العلم أن مجلس الدولة معترض على القانون، وفي جلسة مجلس الأمن يقول نرحب بالقانون الذي أصدره مجلس النواب وتدمر مجلس الدولة”.

واستبعد أن تكون البعثة الأممية في صدد إعادة الهيكلة؛ لأن ذلك سيخلق لها مشكلة لأنها لو فتحت الباب ربما يتم استبعاد تقلد المناصب في الحكومة ويستمر فريق الحوار كفريق ضاغط لهذه المرحلة وخاصة على مجلس النواب؛ لأنه الوحيد الذي يحتاط منه ملتقى الحوار السياسي الذي يأخذ منه بعض المهام التشريعية المناط بمجلس النواب، بحسب تعبيره.

وشدد على أن القوانين المعيبة قبل 24 ديسمبر يجب ألا تتكرر بعدها، وأن يتم تعديلها للدخول في عملية انتخابية صحيحة.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ هناك من يرى أنه على المجلس الأعلى ان يتحرك في نطاق عمل اللجان والمؤسسات دون أن يكون هناك تصرف أحادي الجانب من قبل رئيسه؟

أؤكد هذا الكلام وطالبناه في جلسة اليوم، نحن لدغنا من عدم الثقة من عقيلة صالح عندما التقى مع أبو سمهين في 2015، ولم يلتزم، ليشكل اللجان ويبدأ العمل، لكن عقيلة تجاوز هذا والتقى مع عبد الرحمن السويحلي في إيطاليا ولم يلتزم بما اتفق عليه والتقى مع المشري عدة مرات ولم يلتزم والتقينا كلجنة دستورية في القاهرة ولم يلتزم، ووضع ما اتفقنا عليه في الدرج، هذه الدروس يجب أن نستخلص منها وعدم اللقاء مع عقيلة منفردًا، لاحظنا أن عقيلة يأتي منفردًا أو معه عضو أو عضوان، والآن في حال أن يكون هناك لقاء بين مجلس الدولة والنواب كمؤسستين ومشاركة الرئيسين الرئيس يكون ممثل لدائرته.

عقيلة ممثل لدائرته الأولى وخالد المشري ممثل للدائرة 13 ويشاركان في صفتهما وينتخب باقي المجلس ممثلين كل دائرة تكون ممثلة وينتخبون من يمثلهم في هذا اللقاء ويكون اللقاء موثقًا ومسجلًا، بحيث ألا يتنصل احد من الأطراف وإذا تنصل طرف ينشر الطرف الآخر التسجيل وهذا هو الإجراء مع عقيلة صالح، ويجب أن تكون لقاءات مؤسساتية وليست أفرادًا وهذا ما ينضج وينتج، أما التصرفات لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين.

الكلمة الأخيرة ما تمحور عن هذه اللجان والاجتماعات هو فقط يصدر ما اتفق عليه ولا يغير فيه حرفًا واحدًا. أعضاء مجلس النواب تركوا الحبل على الغارب ليتصرف فيه عقيلة صالح كما يشاء وحتى لا يوجد عمل مؤسساتي، أغلب أعضاء مجلس النواب في بعض القوانين عندما صدر قانون رقم 1 و 2 لانتخاب البرلمان وقانون رقم 3 تعديل قانون رقم 1 صرت بعده 5 قوانين، بعض أعضاء مجلس النواب في طرابلس لا يعلمون القوانين وهذا يسأل عنه مجلس النواب.

س/ ما أسباب التأجيل لجلسة ملتقى الحوار السياسي؟

أولًا ما ذكره رئيس مجلس الدولة ما يدور في المحيط تم عرضه في جلسة، وحول للجان اليوم أنا موجود في تونس ولم أحضر الجلسة، لكن استلمت الرسالة من اللجنة القانونية أنه عندنا اجتماع يوم الأربعاء القادم لمناقشة ما تم طرحه اليوم، وأي مناقشات إضافية جديدة، ما تم وضعه وما قاله الرئيس اليوم لا يعتبر قرار من مجلس الدولة حتى الآن، لكن المقترحات والدراسات أراها عبثية للحظة من مجلسي النواب والدولة أذا لم يجتمعا بلجنة مشتركة بين المجلسين وهذا إضاعة للوقت.

يجب أن يطلب مجلس الدولة من مجلس النواب أن يشكل لجنة لدراسة المقترحات والتشاور معه ووضعه في إطار قانوني للتصويت عليه من قبل المجلسين على حدة، استلمت رسالة من البعثة أن هناك جلسة اليوم الساعة 11 ولا يوجد فيها برنامج عملي أو شيء، فقط جلسة لعقد الملتقى وأتتني رسالة أخرى من شركة زوم ألغت الحجز، البعثة لم ترسل رسالة عن أسباب الإلغاء ولماذا، ولكن بعض الأشخاص تواصلوا مع البعثة وربما ستقوم البعثة بإجراء اللقاء بعد أعياد الميلاد والموظفين في إجازات.

أعتقد الجلسة مهمة لملتقى الحوار السياسي، مجلس النواب اجتمع وأعطى الثقة للحكومة ليس حبًا فيها ولكن خوفًا من أن تنتقل ثقة الحكومة للجنة الحوار السياسي، يجب أن يستمر عمل ملتقى الحوار السياسي وتوضع الآليات والخرائط وطرق اتخاذ القرار، وحتى أنه لو يتم طرح المقترحات بخصوص القاعدة الدستورية التي رفض الرئيس السابق للبعثة التصويت عليها، ربما ستيفاني وليامز تمرر العملية ويتم التصويت على المقترحات.

س/ لماذا خفض صوت الفريق ولم نعد نسمع به؟

عودته سهلة جدًا، ولكن ألغي دور الحوار السياسي لسياسات رئيس البعثة، الجديد، كان لا يريد إجراء أي قرار وقانون من خلال ملتقى الحوار السياسي وكان يريد أن يعتمد على مجلس النواب أكثر شيء، عدم تواصل مجلس الدولة مع المبعوث السابق بصورة رسمية ورسائل مكتوبة جعلته يهمل مجلس الدولة ويتشبث بمجلس النواب، ورأيناه على الرغم من الوعود التي قدمها الرئيس في قانون رقم 1، تكلمت مع الرئيس وقلت يجب أن نخاطب أعضاء ورئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، كوبيتش لديه العلم أن مجلس الدولة معترض على القانون وفي جلسة مجلس الأمن يقول نرحب بالقانون الذي أصدره مجلس النواب وتدمر مجلس الدولة.

س/ البعض يتحدث لمسألة إعادة هيكلة لفريق الحوار من جديد، ما ملامح الأمر إن كان واردًا هذا؟

لا أعتقد أن البعثة في صدد إعادة الهيكلة سيخلق لها مشكلة، البعثة لو فتحت الباب ربما يتم استبعاد تقلد المناصب في الحكومة ويستمر فريق الحوار هو كفريق ضاغط يعتبر مهم جدًا لهذه المرحلة، وخاصة على مجلس النواب؛ لأنه الوحيد الذي رأيناه يحتاط منه ملتقى الحوار السياسي الذي يأخذ منه بعض المهام التشريعية المناط بمجلس النواب.

القوانين المعيبة قبل 24 ديسمبر يجب ألا تتكرر بعدها، وأن يتم تعديلها لندخل في عملية صحيحة.