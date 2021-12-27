الولايات المتحدة – أعرب الخبير السياسي الأمريكي أندرو لايثام عن قناعته بأن روسيا المعاصرة تعتبر قوة عظمى حقيقية وقد حان الوقت للولايات المتحدة كي تعترف بهذه الحقيقة.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة The Hill الأمريكيةامس الأحد، أشار لايثام، وهو أستاذ العلاقات الدولية في كلية ماكاليستر بولاية مينيسوتا، إلى بطلان الحكايات عن “انهيار” روسيا التي تتداول في الغرب على مدار الثلاثين عاما الماضية على تفكك الاتحاد السوفيتي.

وتابع أن روسيا من وجهة النظر الجيوسياسية “لم تعد بلدا على شفا انهيار كما كانت خلال الحقبة ما بعد السوفيتية”، بل تعتبر بلا شك – “إذا نظرنا إلى الأمر نظرة براغماتية باردة – دولة عظمى تمتلك أدوات مهمة للقدرة القومية بل ورغبة في استخدام هذه الأدوات للتأثير على اتخاذ قرارات سياسية عبر العالم”.

وأضاف أن “أي استراتيجية أمريكية كبرى جديرة بهذا الاسم يجب أن تأخذ هذه الحقيقة الجلية بعين الاعتبار”.

وذكر الخبير أن موسكو أجرت “تحديثا جذريا وقامت بتحسين قواتها النووية والتقليدية وحققت في ذلك نتائج مذهلة”، مما أمكن موسكو من استخدام وسائل القوة “الناعمة” و”الخشنة” التي تمتلكها كأي قوة عظمى.

كما أشار لايثام إلى أنه من مكونات القوة العظمى “الإدراك الذاتي”، وهو عامل موجود في روسيا التي تنظر إلى نفسها بهذه الطريقة.

وحذر الخبير الأمريكي بهذا الصدد الولايات المتحدة من تجاهل قدرات روسيا ومكانتها الحقيقية على الساحة الدولية.

المصدر: The Hill