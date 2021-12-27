ديمبلي يرد على أنباء رحيله عن برشلونة بصورة

إسبانيا – رد الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني البالغ 24 عاما بطريقته الخاصة على أنباء رحيله عن النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في الصيف المقبل، وزعمت تقارير صحفية مؤخرا أن الجناح الفرنسي لديه عروض من أندية إنجليزية، أبرزها نيوكاسل، وليفربول، ومانشستر يونايتد، ويفكر جديا في الموافقة على أحدها.

ولكن ديمبلي، رد على هذه الأنباء بنشر شعار برشلونة عبر خاصية “الستوري” بحسابه الشخصي في “إنستغرام”.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في “تويتر”: “نشر ديمبلي هذه الصورة، لأنه يجري مفاوضات متقدمة مع برشلونة لتمديد عقده”.

وكانت تقارير عدة قد أفادت مؤخرا بأن عرض نيوكاسل هو الأكثر إغراء للنجم الفرنسي، حيث سيحصل ديمبلي، في حال الموافقة عليه، على مكافأة توقيع بقيمة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 15 مليونا.

المصدر: وكالات