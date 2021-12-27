الأردن – أكد رئيس مجلس إدارة “كابيتال بنك” الأردني، باسم السالم، امس الأحد، إن المجلس وافق على عرض إلزامي للاستحواذ على بنك “سوسيتيه جنرال الأردن”.

وأضاف السالم لـ”رويترز” أن اجتماعا استثنائيا وافق يوم الخميس أيضا على إصدار سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار، مما يعني أنه ليس لها آجال استحقاق، للمساعدة في دفع النمو.

وقال السالم إن هذا النوع من السندات، الذي يصدر لأول مرة من بنك أردني، وكذلك خطوة الاستحواذ تنتظران موافقة السلطات التنظيمية والبنك المركزي الأردني.

وأضاف أنه “من المتوقع الانتهاء من عملية الاستحواذ المزمعة على بنك سوسيته جنرال – الأردن، وهو بنك أردني مرخص بالكامل برأسمال 100 مليون دينار (140 مليون دولار)، خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وتابع قائلا إن “هذه الخطوة تساعد في دعم خطط النمو المستقبلية للبنك وتعكس قوة وضعه المالي”.

ووفقا لأحدث المعلومات المنشورة على موقع بنك “سوسيته جنرال- الأردن”، فإن البنك مملوك بنسبة 87.7 بالمئة من قبل بنك “سوسيته جنرال” في لبنان.

وأتم “كابيتال بنك” الأردني في وقت سابق من هذا العام الاستحواذ على أعمال بنك عوده اللبناني في العراق والأردن في خطوة لتنويع وتوسيع عملياته في المنطقة.

المصدر: “رويترز”