أوكرانيا – أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن التخلي عن تناول وجبة الفطور وعدم تناول كمية كافية من الماءـ يسببان اضطراب عملية التمثيل الغذائي.

وتشير الخبيرة، إلى أن اضطراب عملية التمثيل الغذائي غالبا ما يكون سببه اتباع نظام غذائي غير صحيح، وليس الأمراض بما فيها الوراثية.

ووفقا لها، أكثر الأسباب انتشارا لبطء عملية التمثيل الغذائي هي:

1- التخلي عن تناول وجبة الفطور؛

2- عدم شرب كمية كافية من الماء؛

3- عدم انتظام تناول وجبات الطعام؛

4- تناول كمية كبيرة من الطعام في الوجبة؛

5 – تناول الوجبة الرئيسية في العشاء؛

6 – سوء النوم؛

7 – الإجهاد.

وتنصح الخبيرة من أجل تحسين عملية التمثيل الغذائي، بإدراج المزيد من المواد الغذائية النباتية في النظام الغذائي، مثل الخضروات والحبوب الكاملة والفواكه.

وتقول، “يجب أن تشكل المواد الغذائية النباتية ثلثي النظام الغذائي. لأن هذه المواد هي أفضل مساعد لتحسين عمل الأمعاء وتنظيف الجسم من السموم المتراكمة، وهي مصدر مهم للعناصر المعدنية والفيتامينات والألياف الغذائية”.

وتضيف، من الضروري شرب كمية كافية من الماء، لأنه من دون الماء سيكون من الصعب تحسين عملية التمثيل الغذائي. كما يجب التخلي عن الحلويات والمعجنات والوجبات السريعة والأطعمة شبه الجاهزة.

وتقول، “تناولوا كمية طعام تجعلكم تشعرون بالشبع مدة اربع ساعات، أي يجب تناول 3-4 وجبات طعام في اليوم، ما يسمح بتجنب الشعور بالجوع، وبالتالي عند تناول وجبة الطعام التالية لن تأكلوا كمية كبيرة من الطعام”.

المصدر: نوفوستي