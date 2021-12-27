ليبيا- قدم رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله مقترحا للشركة الليبية للموانئ يهدف إلى المساهمة في تصنيع أجزاء من منصات الحقول البحرية الجديدة.
بيان صادر عن المؤسسة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد إن هذا المقترح الذي يشمل التصنيع في ورش الشركة في مدنية مصراتة تم تقديمه خلال لقاء جمع صنع الله برئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ محمد حمدان وعدد من مسؤولي الشركة والمؤسسة.
وبحسب البيان تم بحث التعاون المشترك واستعراض احتياجات المؤسسة من مشروع تفعيل وتطوير القاعدة البحرية وميناء زوارة البحري وإمكانية الاستعانة بخبرات من إدارات المؤسسة لتنفيذ هذا المشروع والمعايير المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن وسبل مكافحة التلوث البحري سعيا للمحافظة على البيئة البحرية.
وعبر صنع الله عن استعداد المؤسسة للتعاون في تزويد الشركة بالدراسات والدعم اللازم لتنفيذ مشروع إنشاء القاعدة البحرية وستقوم بالتنسيق بين إدارتها بشأن الصيانة والمشاريع والصحة والسلامة والبيئة والشركة لتسخير الإمكانيات وإنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام وتدعم الاقتصاد الوطني.