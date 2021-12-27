روسيا – صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن شكوى الاتحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية ضد روسيا حول سياسيتها لاحلال الواردات (الروسية محل الغربية) هي خطوة مخزية.

وقال لافروف في مقابلة اليوم الاثنين: “لست بحاجة إلى مناقشة هذا على الإطلاق. هذه خطوة مخزية من جانب الاتحاد الأوروبي، أنا أشعر بالإهانة فقط لأولئك السياسيين الذين قرروا الإدلاء بمثل هذه التصريحات علنا حول الشكوى ضد روسيا”.

في شهر يوليو الماضي، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد روسيا في إطار منظمة التجارة العالمية، وتزعم المفوضية وجود قيود على شركات أوروبية تمنعها من بيع سلع وخدمات إلى الشركات والمؤسسات الحكومية الروسية بسب نظام مشتريات حكومي روسي.

وفي وقت سابق اليوم علقت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية على الشكوى التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية ضد روسيا. وأشارات الوزارة إلى أن المطالب الأوروبية تقتصر على إلغاء أو تعديل بعض الإجراءات ولم تتطرق إلى تعويضات مالية.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي (في شكواه) قدر سوق المشتريات الروسية بنحو 290 مليار يورو، وليس بالضرر التي تكبده الاتحاد، علاوة على ذلك فإن قواعد منظمة التجارة العالمية لا تفترض سداد أي تعويضات”.

المصدر: نوفوستي