وتظهر اللقطات، الرجل الذي يُعتقد أنه المشتبه به المعتقل، وهو يحمل قوساً أسود ونشاباً ويستخدم صوتاً مشوهاً وهو يهدد الملكة اليزالبيث.

وقام المشتبه به بتحميل فيديو على تطبيق سناب شات، قبل 24 دقيقة من القبض على رجل من قبل الشرطة داخل أراضي قلعة وندسور يعتقد انه له علاقة بالفيديو .

وقال في فيديو التهديد: “أنا آسف.. أنا آسف لما فعلته وما سأفعله.. سأحاول اغتيال إليزابيث ملكة العائلة المالكة.. هذا انتقام لأولئك الذين ماتوا في مذبحة جاليانوالا باغ “أمريتسار” عام 1919.

وأكدت الشرطة أنه تم العثور على قوس ونشاب بعد اعتقال المتسلل في أراضي القلعة أثناء وجود الملكة في الإقامة.

ونوهت إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات هذا الحادث من قبل العمليات المتخصصة في شرطة العاصمة.

المصدر: الوكيل الاخبارية