إنجلترا – حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مثيرا على ضيفه ليستر سيتي (6-3) في المباراة التي جرت بينهما امس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ضرب مانشستر سيتي بقوة وتقدم بأربعة أهداف متتالية في الشوط الأولى، تناوب على تسجيلها كل من، البلجيكي كيفين دي بروين، والجزائري رياض محرز، والألماني إلكاي غوندوجان، والإنجليزي رحيم سترلينغ في الدقائق (5، 14 من ضربة جزاء، 21، و25) على الترتيب.

وعاد ليستر سيتي من بعيد ورد بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، جيمس ماديسون، وأديمولا لوكمان، والنيجيري كيليتشي إيهياناتشو في الدقائق (55، 59، 65) على الترتيب.

ولكن “ريمونتادا الثعالب” لم تكتمل، فقد أضاف المدافع الإسباني إيميريك لابورت الهدف الرابع لأصحاب الأرض، في الدقيقة 69، ومن ثم اختتم زميله سترلينغ مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والسادس للسيتي عند الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “الاتحاد”.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 47 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري، بفارق 6 نقاط عن وصيفه ليفربول، الذي تأجلت مباراته أمام ضيفه ليدز يونايتد، ضمن هذه الجولة أيضا، بسبب جائحة كورونا.

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 22 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT