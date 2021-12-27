ليببا – أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبو بكر مردة أن قرار إجراء عملية الاقتراع في الوقت الراهن يعود للبرلمان.

مردة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف أن الجميع ينتظر الآن قرارات الجلسة البرلمانية التي ستحدد الرؤية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مردة، أن أي خطوة أو مقترح سيكون عقب الجلسة المقررة لإعلان التأجيل وموعده رسميًّا، مؤكدًا أن المفوضية جاهزة فنيًّا، ولكن تنفيذ المراحل المتبقية مرتبطة بتحديد موعد محدد ليوم الاقتراع.

وعن احتمالية التأجيل لما بعد يناير، أكد مردة أن التوقيت يعتمد بشكل كبير على المعطيات الأمنية والسياسية على الساحة، من أجل تهيئة أجواء للاستحقاق.