ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين حصيلة يوم أمس الأحد بتسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 14 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و 135حالة حرجة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 15 بالمائة، من أصل5797 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 675 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 374181 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6433 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5665 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1844458 والمطعمين بالجرعة الثانية 809680.