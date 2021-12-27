ليبيا – اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ العام 2012 محمد معزب من وصفها بـ”مجموعة عقيلة صالح” بالتحكم بمجلس النواب.

معزب أكد خلال استضافته في برنامج “المسائية” الذي يذاع عبر شاشة قناة “الجزيرة مباشر” القطرية تابعتها صحيفة المرصد إن المؤشرات الأولية خلال المدة الماضية تدل على هذا التحكم وأن هذه المجموعة مستمرة بالنهج ذاته على حد تعبيره.

وأضاف معزب القول إن هنالك أخبار فحواها أن جلسة مجلس النواب المرتقبة سيكون فيها حديث عن تغيير حكومة الوحدة الوطنية ظنا من المجموعة أن الحكومة انتهت في الـ24 من ديسمبر الجاري ويسعون إلى تشكيل حكومة موازية مؤكدا أن الدول الأوربية أشارت إلى أن ذلك غير مقبول.

وتابع معزب إن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أكدت هذه الإشارة بوضوح خلال لقائها مع عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي رافضة عرضا قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة مبديا معارضته للأمر والسعي لاستكمال العملية الانتخابية.

وأشار معزب إلى المحاولات لمعالجة الخروقات التي وقعت في الآونة الأخيرة التي حالت دون إتمام الانتخابات في الـ24 من ديسمبر الجاري مؤكدا أن مجلس الدولة الاستشاري يتحرك وفق الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المعتمدة من قبل الأمم المتحدة التي تنص على استمرار الحكومة حتى الـ22 من يونيو المقبل.

وشدد معزب على وجوب إعادة النظر في القوانين الانتخابية بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري وذات الشأن للقاعدة الدستورية وغيرها من المعالجات المطلوبة للوصول إلى مخرجات مقبولة لدى الجميع مبينا إن ذهاب مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة من دون التنسيق مع المجلس سيضعه في مأزق كبير.

وأضاف معزب إن السنوات السابقة شهد وجود من يساعد مجلس النواب لا سيما من دول إقليمية وكبيرة أيضا لكن هذه المرة لن تمر بسهولة لوجود موقف دولي أو محلي يعارض هذه الخطوة ويراها عبثية في طريق إقامة الانتخابات ولن يسمح للمجموعة أن تعبث بأمن ليبيا أو ترتكب مرة أخرى “حماقة” تشكيل وزارة مستقلة.

وبين معزب إن المجموعة تسعى للبقاء في دائرة الضوء أطول مدة ممكنة وفي مجلس النواب مع السعي لتشكيل حكومة لتكون موارد ليبيا ومقدراتها تحت أيادي هذه المجموعة التي لا تملك سوى ذلك.