ليبيا – عقد وزير التربية والتعليم المكلّف أحمد أبو خزام أمس الأحد اجتماعًا مع وكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات، ومُدير المركز الوطني للامتحانات.

الاجتماع الذي عُقد بمركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية توصل بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم إلى تأجيل تدريس مادة الحاسوب حتى العام الدراسي المُقبل، وذلك لعدم توفر الكادر الوظيفي من المعلّمين المؤهلين تربويًا، وكذلك لنقص المعامل المدرسية بالمؤسسات التعليمية.

واستمع الحضور إلى إحاطة من مُدير إدارة تفتيش المواد التعليمية لطيف ضو شعبان، عدّد فيها أسباب عدم انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي، والمتضمِّنة تناقص عدد أيام الدراسة، مما سبَّبَ عجزًا في سد الجداول الدراسية لبعض المواد، موصيًا بالعودة للدراسة يوميًا، مع التشديد في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على ضرورة الوقفة الجادة لمُراقبات التعليم، ومُتابعة مدارسهم من حيث إجراءات الوقاية، وترك فكرة الأسئلة الاسترشادية وأسئلة المُراجعة لما لها من أثر سلبي على المحصلة النهائية للمتعلّمين.

واتّفق الحضور خلال الاجتماع على إشراك المركز الوطني لمُكافحة الأمراض، والاستئناس بتوصياته فيما يتعلّق بالعودة اليومية للدراسة، وألا يتم اِعتماد خطة العودة اليومية للدراسة إلا بعد التنسيق مع المركز.

هذا وحضر الاجتماع كل من مُدير مركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية، وعدد من الخُبراء بمصلحة التفتيش التربوي، ومُدير إدارة التعليم الأساسي، ومُدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى، ومُدير مكتب التواصل والإعلام.

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