ليبيا – اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبو جناح أمس الإثنين مع وزير المالية المكلف محمد الشهوبي في وزارة التخطيط، وذلك لمتابعة تنفيذ مخصصات القطاعات بالباب الثالث من الميزانية (التنمية).

ضم هذا الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة وكيل وزارة التخطيط ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط.

وناقش الاجتماع القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء المتعلقة بالمشاريع التنموية المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة والميزانية المخصصة لها.

يذكر بأن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة ما استجد من إجراءات تم تنفيذها عقب الاجتماع الذي عقده السيد رئيس الحكومة المكلف مع عدد من الوزراء والوكلاء ورؤساء الأجهزة الأسبوع الماضي.