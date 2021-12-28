فيينا – واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، وذلك بفضل توقعات بأنه لن يكون للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا سوى أثر محدود على الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 11:09 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.52% إلى 76.72 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.28% إلى 79.61 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، أمس الاثنين، إن إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50 بالمئة هذا العام مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض مجموعة “أوبك+” لإنتاجها.

المصدر: رويترز + بلومبرغ