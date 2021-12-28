ليبيا- وصف تقرير ميداني لوكالة أنباء “أسوشييتد برس” العثور على جثث 27 من المهاجرين غير الشرعيين بينهم رضيع وامرأتان قرب سواحل ليبيا بالكارثة.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد انجراف هذه الجثث إلى موقعين منفصلين في مدينة الخمس الساحلية مرجحا وفاة هؤلاء بعد غرقهم في حطام قوارب الهجرة غير الشرعية وهو ما جعل العاملين في منظمة الهلال الأحمر يسارعون لوضعها في أكياس سوداء للدفن.

ونقل التقرير عن مدير مستشفى الخمس أسامة الساكت قوله إن الجثث نقلت لمشرحة المستشفى مبينًا إن دفنهم يمثل تحديا للسلطات المحلية نظرا لعددها الكبير إذ يمكن في الغالب التعامل مع جثة أو جثتين ليس كما هو الحال اليوم 27 جثة مرشحة للارتفاع عدديا.

ترجمة المرصد – خاص