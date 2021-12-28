ليبيا – قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إنه وفي جلسة البرلمان يوم أمس الإثنين شبه تم التصويت على مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بخصوص الموعد القادم للانتخابات، واستدعاء رئيسها عماد السايح.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الثلاثاء، طالبت مفوضية الانتخابات بإعطاء مقترح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات في خطاب رسمي لمجلس النواب.

وأضحت أن المفوضية وضعت التاريخ الجديد لإجراء الانتخابات في بيان عام، ولم ترسله في خطاب رسمي لمجلس النواب، حسب اللائحة التنفيذية لمجلس النواب.

ورأت أن موضوع تكليف حكومة جديدة مبكر في الوقت الحالي، وستحدده خريطة الطريق، واللجنة التي تعمل على خريطة الطريق.

الخوجة اختتمت تصريحها بالقول: “في جلسة أمس كان هناك اقتراح بفتح باب الترشح، وتم التوقيع عليه من بعض النواب، ولكن لم يُعرض حتى الآن”.