ليبيا – تمكن أعضاء وحدة القبض والتحري بمكتب الدعم المركزي المدينة القديمة أمس الإثنين من ضبط شخص ليبي وبحوزته مبلغًا من الأوراق النقدية المزورة يقدر بثلاثة عشر ألفًا وتسعمئة وخمسين دولارًا أمريكيًا.

وزارة الداخلية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن وحدة القبض والتحري ضبطت أيضًا مبلغًا من العملة الورقية المحلية بقيمة 22.935 دينارًا ليبيًا، وورقًا عاديًا نوع A4 كان يستعمله في عمليات تزوير العملة.

وأكدت الوزارة اتخاذها كافة الإجراءات حيال المضبوط وإحالته لجهة الاختصاص وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية.

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