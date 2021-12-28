السعودية – طلبت السعودية من العراق دعم المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي في الرياض عام 2030، وأبدى العراق استعداده لذلك.

وفي اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والعراقي فؤاد حسين، أبدى الأخير استعداد بلاده لدعم المملكة في إقامة المعرض في الرياض.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن حسين أعرب “عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي”.

وفي الاتصال الذي كان بمبادرة سعودية، بحث الوزيران “التنسيق، والتشاور المستمر في شتى المجالات”.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين تبادلا الرؤى، لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، و”الدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون”.

يذكر أن السعودية قدمت في منتصف الشهر الجاري للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض (BIE)، ملف استضافة المملكة معرض إكسبو الدولي 2030.

المصدر: RT