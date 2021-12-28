السيسي يتحدث عن 2011 ويوجه رسالة : “أنا لا أخشى أحدا”

السيسي يتحدث عن 2011 ويوجه رسالة : “أنا لا أخشى أحدا”

مصر – تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن أوضاع الدولة المصرية في الماضى، قائلا: “لن انسى عام 2011.. والمفروض يا مصريين ماتنسوش العام ده”.

وتابع السيسي موجها حديثه للمصريين: “كل إجراء وخطوة ماتنسوش العام ده.. اللى أنقذكم ربنا وحده.. وربنا اللي أنقذ البلد دى من مصاير الخراب والدمار.. ولأجل خاطر الـ 100 مليون مصري”.

وأضاف الرئيس المصري، خلال كملته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد: “ربنا أنقذ البلد دي علشان البسطاء والغلابة.. لحكمة إلهية ربنا انقذها.. وهل هنكرر نفس المسار تاني.. لا طبعا.. الكلام ده لو هيزعلكم أنا هاجي عليكم.. علشان خايف على البلد.. ماتزعلش إلا على نفسك وأنك ممكن تكون سبب في دمار بلدك وخرابها”.

وأوضح: “أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد، العمر ده بتاع ربنا والمكان اللي فيه بتاع ربنا”.

المصدر: RT