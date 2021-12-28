ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن جلسة الإثنين شهدت استعراض تقارير لعدة جهات أمنية ونيابية وإدارية بشأن تسجيل البيانات الانتخابية في ليبيا.

الشيباني أوضح في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالعتها صحيفة المرصد أن التقارير تم تقديمها عبر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية واللجنة النيابية المعنية، وجاء فيها وجود عمليات تزوير واسعة في منظومة الرقم الوطني ومنظومة السجل المدني.

وبحسب التقارير، تم سرقة بطاقات انتخابية وإصدار أخرى لمتوفين وإصدار جنسية لأكثر من 250 ألف شخصًا بالمخالفة للقانون وتهديدات بعمليات إرهابية من قتل وخطف والهجوم على المراكز الانتخابية، فيما تم التأكد من وجود شوائب في سير أكثر من 600 ممن تقدموا لانتخابات مجلس النواب.

وتابع الشيباني إن هؤلاء هم من مرتكبي جرائم قتل وخطف وتهريب واتجار بالمخدرات ولم يفصل فيهم القضاء نظرًا للظروف الأمنية واستفادوا من قانون مجلس النواب رقم 1 الذي يشترط صدور حكم نهائي بات في من يرغبون في الترشح.

وأضاف الشيباني أن مجلس النواب في العموم قد يمنح فرصة للمفوضية لإجراء الانتخابات في الـ24 من يناير المقبل كما اقترحت، على أن تعلن القوائم النهائية خلال الأسبوع الأول من ذات الشهر ليقوم المجلس بتقديم الدعم اللازم الكفيل بإنجاح العملية الانتخابية.

واستدرك الشيباني بالقول: إن العوائق التي تم تأجيل الانتخابات بسببها ما زالت قائمة ولايمكن معالجتها والتغلب عليها خلال الفترة القريبة القادم ويستعد مجلس النواب لإعداد خارطة طريق المرحلة القادمة تبدأ بتشكيل حكومة بديلة بعد أن انتهت مدة عملها ما ورد بقرار منح الثقة لها.