بطولة أستراليا المفتوحة.. انسحاب تيم

أستراليا – أعلن النمساوي دومينيك تيم، الثلاثاء، عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة في التنس المقرر انطلاقتها في 17 يناير المقبل، من أجل تحسين لياقته البدنية بعد إصابة في المعصم.

وقال تيم في حسابيه على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” و”إنستغرام”: “بعد إجازات قصيرة، فكرت أنا وفريقي في الأمور وقررت إجراء بعض التغييرات على جدول أعمالي في بداية العام. سأبدأ الموسم في دورة قرطبة المفتوحة في الأرجنتين في نهاية شهر يناير، وبالتالي لن ألعب في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام في ملبورن”.

وعانى تيم البالغ 28 عاما، والخامس عشر عالميا حاليا، في الأشهر الستة الأخيرة بسبب إصابته في معصم يده.

وأعلن الأسبوع الماضي انسحابه من دورة أبوظبي الاستعراضية وكأس رابطة اللاعبين المحترفين “إيه تي بي” في سيدني التي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل.

لكن الفائز ببطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، عام 2020، قال الثلاثاء إن معصمه “في أفضل حالة” وإنه يتدرب “بشكل طبيعي وبكثافة جيدة جدا”.

المصدر: “أ ف ب”