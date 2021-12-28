بلينكن في ختام عام 2021: سنواصل تعزيز العمل الدبلوماسي الذي يمثلنا على أفضل وجه

بلينكن في ختام عام 2021: سنواصل تعزيز العمل الدبلوماسي الذي يمثلنا على أفضل وجه

الولايات المتحدة – أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه سيواصل تعزيز العمل الدبلوماسي الذي يحقق التوازن بين التواضع والثقة، ويمثل أمريكا على أفضل وجه.

وفي سلسلة تغريدات عبر موقع “تويتر”، قال بلينكن في ختام عام 2021: “بعد فترة وجيزة من أدائي اليمين كوزير للخارجية، أوضحت أنني اتخذت مسؤوليتي الوظيفية على محمل الجد، والتي تقتضي خدمة الشعب الأمريكي. واصلت النضال منذ ذلك الحين من أجل تحقيق مصالحكم وقيمكم”.

وأضاف: “خلال بذل هذا الجهد، حافظت على الوفاء ببعض المبادئ الثابتة، وهي تنص على أهمية القيادة والمشاركة الأمريكية الآن أكثر من أي وقت مضى، وحاجتنا إلى تعاون الدول. من المهم للغاية أن تنخرط وزارة الخارجية على الصعيد العالمي وأن تقود هذا التعاون”.

وقال: “شرف كبير لي أن أعمل لخدمة تلك الأهداف. ومع دخول العام الجديد، سنواصل تعزيز العمل الدبلوماسي الذي يعكس قيمنا، ويحقق التوازن بين التواضع والثقة، ويمثل أمريكا على أفضل وجه”.

المصدر: RT