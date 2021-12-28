بينيت لا يعارض اتفاقا نوويا “جيدا” مع إيران مشككا بتوصل المفاوضات إلى نتيجة

بينيت لا يعارض اتفاقا نوويا “جيدا” مع إيران مشككا بتوصل المفاوضات إلى نتيجة

إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، إنه لا يعارض اتفاقا نوويا “جيدا” بين إيران والقوى العالمية، لكنه يشك في أن تتمخض مفاوضات فيينا الحالية عن مثل هذه النتيجة.

وشدد بينيت على أن إسرائيل ليست ملزمة بأي اتفاق يتم التوصل إليه، مما يترك مجالا للمناورة عسكريا.

وقال بينيت لراديو الجيش الإسرائيلي: “في النهاية، بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. هل هذا ممكن، في الوقت الحالي، في ظل الديناميكية الحالية؟ لا، لأن هناك حاجة إلى موقف أكثر تشددا”.

كما نفى بينيت مزاعم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بأنه (بينيت) وافق على سياسة “عدم المفاجآت” مع واشنطن، مما يعني إعلام إسرائيل حليفتها الرئيسية، واشنطن، بشأن نواياها العسكرية تجاه إيران، وبالتالي يتوقع أن تتعثر.

وقال بينيت إن “إسرائيل ستحتفظ دائما بحقها في الرد وستدافع عن نفسها بنفسها”.

وحث بينيت المفاوضين في فيينا على اتخاذ موقف أكثر حزما ضد إيران.

وتأتي تصريحات بينيت بعد يوم من استئناف مفاوضين من إيران والقوى الخمس العالمية محادثاتهم في فيينا بشأن إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015.

المصدر: أسوشيتد برس