ليبيا – أبدى مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت ترحيبه بمتابعة الجامعة واهتمام أمينها العام أحمد أبو الغيط بتطورات الأوضاع في ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن ثابت طالعته صحيفة المرصد: يعد دور جامعة الدول العربية مهمًا من خلال دعم العملية السياسية في ليبيا للعبور بها بأمان من هذه المرحلة الصعبة فى تاريخها.

وطالب ثابت أبو الغيط ومندوبي سفراء الدول العربية بضرورة الدعم المتواصل من خلال عقد اجتماعات مكثفة ومستمرة لمتابعة الأوضاع في ليبيا للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عبر انتخابات رئاسية وتشريعية توافقية.