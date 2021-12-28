دراسة تظهر حدوث طفرة في مزاج المستهلك الأمريكي هذا العام

دراسة تظهر حدوث طفرة في مزاج المستهلك الأمريكي هذا العام

الولايات المتحدة – أظهرت دراسة نشرت، يوم الأحد، أن مزاج المستهلك الأمريكي مال باتجاه الإنفاق خلال موسم الأعياد الحالي، حيث ارتفع معدل مبيعات التجزئة بنسبة 8.5% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الدراسة التي أعدتها “ماستركارد سبندنغ بلاس” إن المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 11% ومبيعات المتاجر 8.1% بين 1 نوفمبر وعشية عيد الميلاد.

وهذا الانتعاش يعد الأقوى منذ 17 عاما، وهو لا يشمل مبيعات السيارات.

وقال ستيف سادوف، كبير مستشاري ماستركارد، إن “المستهلكين أسرفوا في الإنفاق طوال الموسم”، مضيفا أن “متاجر الملابس والمتاجر الكبرى شهدت نموا قويا، مع إعطاء المتسوقين الأولوية لمظهرهم الخارجي”.

واجتذبت متاجر الملابس الأميركيين لتسجل مبيعاتها ارتفاعا بنسبة 47.3% على أساس سنوي، بالإضافة إلى المجوهرات التي سجلت زيادة بنسبة 32%.

وشملت الدراسة فترة أسابيع عدة قبل انتشار المتحور أوميكرون على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 21.2%، بينما شهدت تجارة المنتجات الإلكترونية نموا بنسبة 16.2%.

وقالت ماستركارد: “لقد كان موسما متجددا لتجار التجزئة، حيث قام المستهلكون بتعبئة عرباتهم بالهدايا والأجهزة”.

كما أشارت الدراسة إلى أن الأسر الأميركية بدأت عمليات الشراء في وقت مبكر مقارنة بالسنوات الماضية، مع خدمة “ضمان التوصيل في عيد الميلاد”.

المصدر: رويترز