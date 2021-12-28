روسيا – أكد دميتري تشيرنيشينكو نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي لشؤون الرياضة والسياحة اليوم الثلاثاء عزم روسيا التقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2036.

وقال تشيرنيشينكو إن العديد من المدن الروسية تستطيع استضافة أولمبياد 2036 على أعلى مستوى، وستختار اللجنة الأولمبية الروسية ووزارة الرياضة الروسية إحداها عند تقديم طلب الاستضافة، وخص بالذكر موسكو وبطرسبورغ وقازان وسوتشي ونيجني نوفغورود وفلاديفوستوك.

وسبق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أعلن في أغسطس الماضي أن روسيا تعد ملفا لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2036.

واستضافت روسيا الأولمبياد الصيفي عام 1980 في موسكو والأولمبياد الشتوي في سوتشي عام 2014.

وتقام دورة الألعاب الصيفية المقبلة في باريس عام 2024، وتقام نسخة 2028 في لوس أنجليس الأمريكية، فيما تقام نسخة 2032 في بريزبن بأستراليا.

ومن بين الدول التي تدرس تقديم طلب باستضافة أولمبياد 2036، ألمانيا بعاصمتها برلين، حيث تحاول أن تظهر للعالم أنها تغيرت بعد 100 عام من دورة الألعاب التي أقيمت هناك في 1936.

المصدر: rsport.ria.ru