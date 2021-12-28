غزة – أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار على مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن “الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار وقنابل الصوت بكثافة صوب مراكب الصيادين، دون وقوع إصابات”.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة أن “حالة الصيد في القطاع هي حالة الاستثناء في كل العالم لعدة أسباب، أبرزها تقييد منطقة الصيد واعتقال الصيادين من داخل البحر”.

وأضاف: “رغم كل عمليات القرصنة البحرية والجرائم المتواصلة بحق الصيادين لم يستسلم الصياد الفلسطيني ولم يرفع الراية البيضاء”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال الـ15 عاما الماضية 13 صيادا واعتقل ما يقارب من 700صياد، ودمر حوالي 190 قاربا وصادر 180 آخرين.

المصدر: “وفا” + RT