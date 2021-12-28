ليبيا – قال عضو مجلس النواب عمارة شنبارو الإثنين إنهم صُدموا مما ورد في تقرير المخابرات العامة حول وجود حوالي 700 ألف رقم وطني مزوّر أدخلت منظومة الانتخابات.

شنبارو أشار في تصريح لشبكة “الرائد” إلى أن المجلس ناقش في جلسته اليوم تقرير اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة الانتخابات، والتقارير الأمنية والمخابراتية بالخصوص.

وأكد أن مجلس النواب سيستأنف جلسته غدًا الثلاثاء، لمناقشة وضع خارطة طريق خاصة بالانتخابات، مشيرًا إلى أن مسألة إجرائها في 24 يناير صعبة جدًا وتكاد تكون مستحيلة؛ لأن الأسباب القائمة على التأجيل مازالت قائمة.

ونوّه إلى أن غالبية النواب متّفقون على خيار تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق لتسيير العملية السياسية القادمة في البلاد، موضحًا أنه من ضمن الخيارات المطروحة العودة للاستفتاء على الدستور؛ لأنه الضامن الوحيد للعملية السياسية والانتخابية في ليبيا، حسب تعبيره.