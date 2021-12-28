غينيا – وجه مامادو دومبويا، الرئيس المؤقت لغينيا، رسالة شديدة اللهجة للاعبي منتخب بلاده قبل السفر إلى الكاميرون لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستنطلق في 9 من يناير المقبل.

ووفقا لموقع “camfoot” أقام الرئيس المؤقت الذي يقود المرحلة الانتقالية للبلاد، حفلا بحضور وزير الرياضة المحلي، سلم خلاله علم البلاد لأعضاء بعثة المنتخب، مع رسالة تحذيرية، قال فيها:”اجلبوا الكأس، أو أنكم ستسددون المبالغ التي صرفت عليكم”.

مؤكدا أنه يتعين عليهم الذهاب إلى الكاميرون كجنود يذهبون إلى الجبهة، للدفاع عن شرف وكرامة البلاد، مضيفا: “من خلالكم، يجب أن نشعر بعظمة شعب غينيا، من خلال أدائكم يجب أن نستعيد كرامة وشجاعة هذا الشعب”.

ويتواجد المنتخب الغيني في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كل من السنغال، زيمبابوي ومالاوي.

ويشار إلى أن المنتخب غادر البلاد مساء أمس الاثنين متجها إلى كيغالي للاستعداد لحضور بطولة الأمم الإفريقية.

يذكر أن الرئيس الغيني الحالي العقيد مامادو دومبويا استولى على الحكم، عقب انقلاب قام به في سبتمبر الماضي، على الرئيس ألفا كوندي.

المصدر: camfoot.com