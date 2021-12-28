روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو ستدافع عن مصالحها بحزم ولن تقدم تنازلات من طرف واحد، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن ضمانات الأمن.

وقال لافروف في تصريح خلال الاجتماع الأول للجنة حزب “روسيا الموحدة” حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج: “نحن الآن نعمل على حقيقة أن هذا الخط الحازم يهدف إلى الدفاع عن مصالحنا ورفض تقديم تنازلات أحادية الجانب، لا تأخذ في الاعتبار توازن المصالح، وذلك من أجل تنفيذ هذا النهج بأكبر قدر ممكن من النجاعة”.

وفي نفس السياق أكد لافروف أن “من أولويات موسكو خلق ظروف مواتية لتنمية روسيا، وضمان أمنها، ورفع مستوى رفاهية مواطنيها”.

هذا ومن المنتظر أن تجري روسيا والولايات المتحدة مفاوضات يوم 10 يناير المقبل بشأن الوضع في أوكرانيا والحد من التسلح.

وكانت روسيا قد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري على الولايات المتحدة وحلف الناتو توقيع اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات أمنية بغية تخفيف التوترات العسكرية في أوروبا.

وتهدف هذه الاقتراحات إلى تكثيف التنسيق بين الطرفين لتفادي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.

المصدر: نوفوستي