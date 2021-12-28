ليبيا – بعث رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح كتابًا إلى رئيس وأعضاء لجنة متابعة العملية الانتخابية تضمن إشارات لعدة قوانين ومراحل تخص الانتخابات.

الكتاب الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أشار إلى القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته والقانون رقم 2 لذات السنة بشأن انتخاب مجلس النواب ولائحة تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس رقم 73 لسنة 2021 الصادرة عن المفوضية في الـ7 من نوفمبر الماضي.

وأضاف الكتاب أن الإشارة تضمنت القرارين 79 و88 بشأن استبعاد واعتماد القائمة الأولية على التوالي لمرشحي منصب رئيس الدولة، فضلًا عن مرحلة الطعون التي بدأت في الـ25 من نوفمبر الماضي وانتهت في الـ7 من ديسمبر الجاري التي اتضخ من خلالها أن الأحكام الصادرة لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمونه.

وتابع الكتاب: إن هذه الأحكام لم تتوافق أيضًا مع مضمون القانون والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة الأمر الذي أدى لرجوع معظم من تم استبعادهم في القرار رقم 79 رغم وضوح أسباب الاستبعاد وعدم انطباق شروط الترشح عليهم.

وبين الكتاب وجود حالات تزوير تم إثباتها من قبل مفوضية الانتخابات أمام القضاء ولم يعتد بها، مبرزًا حصرًا لما توفر للمفوضية من معلومات حول الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف؛ إذ بلغ عدد الطعون الابتدائية التي لم تنعقد فيها الخصومة 12 حكما بينما بلغ عدد الأحكام التي عقدت فيها الخصومة 4 فقط.

وبلغ عدد الطعون التي تم تسجيلها ولم تتمكن مفوضية الانتخابات من الإطلاع على الأحكام وأسبابها عدد 5 فقط، ولم تسدد جميع الطعون الرسوم المقررة قانونًا، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة في الطعون الابتدائية ضد المفوضة 11 والأحكام في الطعون الابتدائية لصالح المفوضية 7 فقط.

أما الأحكام الصادرة في طعون الاستئناف ضد المفوضية فقد بلغ 18 فقط والأحكام التي لم ترد للمفوضية للاطلاع عليها ومن تم إعداد مذكرات الاستئناف 85 حكمًا ابتدائيًا و20 حكمًا استئنافيًا على القرارين 79 و80 وبلغ عدد الأحكام الباتة 18 حكما.

وأضاف الكتاب أنه وبسبب تضارب الأحكام وعدم ورودها تباعًا أدى إلى تضارب بيانات ومعلومات التقرير، إذ أنه إلى حد تاريخ الكتاب في الـ15 من ديسمبر الجاري بعض الأحكام لم تصل إلى المفوضية لأسباب غير معلومة لتبرز بذلك سلسلة من الملاحظات المهمة.

وجاء في الملاحظات أنه تم تركيز معظم الأحكام على النظر من ناحية الشكل وأهملت الموضوع، على الرغم من أن عدم دفع الرسوم المقررة قانونا يبطل جميعها من حيث الشكل وبهذا فقدت معظم الطعون المصداقية لعدم انسجامها من نص القانون والغاية والغرض من وضع شروط على مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وبحسب الملاحظات لم يتم التقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون فيما يتعلق بتقديم الطعون والنظر فيها من قبل اللجان القضائية المختصة، إذ أن الكثير من الطعون تم تقديمها والنظر فيها في نفس الوقت والتاريخ الأمر الذي أضاع على المفوضية فرصة الدفاع من قراراتها بالمخالفة لنص المادة 48.

وبينت الملاحظات أنه في الكثير من الطعون التي تم النظر فيها لم يتم إعلان المفوضية ولم تنعقد الخصومة واتخذت القرارات والأحكام الغيابية ضد قرارات المفوضية بالمخالفة لنص المادة 49 البند 5، فيما تم منع محامي المفوضية من المرافعة أمام اللجان القضائية في بعض الطعون المنظورة أمام لجان الطعون.

وأشارت الملاحظات إلى أن هذا المنع أتى بسبب التهديد أو الخوف من تبعات دفاعه ضد أحد المرشحين، فيما أصدرت الكثير من اللجان القضائية أحكامها من حيث الشكل ولم تنظر في الموضوع الأمر الذي نجم عنه عدم تطابق الأحكام مع نصوص وشروط الترشح في القانون، ما أنتج أحكامًا مخالفة للقانون.

وورد في الملاحظات أيضًا: إن استجابة إدارة القضايا لم تكن في المستوى المطلوب للتعامل مع مثل هذه الطعون إذ إنها ساهمت بشكل مقصود أو غير ذلك في ضياع حقوق المفوضية أمام لجان الطعون، فيما تم التحايل والتلاعب وتعمد وضع الأسباب في توقيتات متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف.

وأضافت الملاحظات: إن الهدف من هذا هو ضياع فرص المفوضية في الإطلاع على أسباب الحكم وتجهز الرد لغرض الاستئناف، وهو ما يعني أن ما حدث في مرحلة الطعون لا يمكن البناء عليها في إعلان المفوضية للقائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

وبين الكتاب أن كل ما تقدم يبن أن القائمة سوف تحتوي أسماء غير مؤهلة قانونًا؛ لأن تكون في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة منذ استقلالها.