ليبيا – أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز عن أملها بأن يفي مجلس النواب بمسؤولياته الوطنية لطلبات المفوضية العليا للانتخابات .

وليامز وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت: “تتجه اليوم عيون 2.8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا صوب مجلس النواب، كلنا أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم الوطنية لطلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فيما يتعلق بالجانب والطعون القضائية بشكل عاجل للدفع بالعملية الانتخابية للأمام ،متمنين لهم التوفيق في هذه المهمة”