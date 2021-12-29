إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إصابة 4 لاعبين آخرين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الفريق الملكي: “يعلن النادي إصابة تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وإدواردو كامافينغا وفينيسيوس جونيور بفيروس كورونا المستجد”.

وضربت إصابات كورونا ريال مدريد بقوة مؤخرا، حيث انتقلت العدوى إلى ماركو أسينسيو وغاريث بيل وأندري لونين ورودريغو جويس ومارسيلو ولوكا مودريتش وإيسكو وديفيد ألابا، بالإضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 46 نقطة، متفوقا بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه إشبيلية الوصيف.

المصدر: realmadrid.com