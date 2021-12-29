فيينا – أغلقت أسعار النفط مرتفعة امس وأنهى خام برنت الجلسة قرب 80 دولارا للبرميل على الرغم من الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وجاء ارتفاع الأسعار بدعم من تعطلات في الإمدادات وتوقعات بهبوط آخر في مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 78.94 دولار للبرميل، في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتغلق عند 75.98 دولار.

وأظهر استطلاع أولي لوكالة “رويترز” يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة من المرجح أنها انخفضت لخامس أسبوع على التوالي بينما من المتوقع أن مخزونات البنزين استقرت الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجموعة “أوبك+” في الرابع من يناير الذي سيقرر فيه تحالف المنتجين ما إذا كان سيمضي قدما في زيادة مزمعة قدرها 400 ألف برميل يوميا في فبراير.

وفي اجتماعها السابق، تمسكت “أوبك+” بخططها لزيادة الإنتاج لشهر يناير على الرغم من ظهور “أوميكرون.”

المصدر: “رويترز”