إيران – ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بالهجمات المتكررة التي تشنها إسرائيل على الأراضي السورية، لا سيما إعادة استهداف مستودعات الغذاء والدواء في ميناء اللاذقية.

وأضاف سعيد خطيب زاده في تصريحات صحفية اليوم: “ما أقدم عليه الكيان الصهيوني يعتبر اعتداء على دولة من أعضاء الأمم المتحدة وانتهاكا واضحا لسيادتها، كما أنه عمل عدواني ومثال واضح على الأهداف التي يتبعها هذا الكيان في المنطقة، من خلق الأزمات وإثارة الاضطرابات في المنطقة، ويعتبر أيضا عملا غير إنساني وغير أخلاقي”.

وأكد خطيب زاده: “قادة هذا الكيان الذين لا يتحملون رؤية الأمن والاستقرار في المنطقة، ويرون أمنهم رهنا بانعدام الأمن والمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، نفذوا هجمات متكررة على الأراضي السورية بأعذار واهية لا أساس لها، وقد انتهكوا وسخروا من كافة القوانين والأنظمة والمعايير الدولية”.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الدفاع المشروع ضد الأعمال التي يقوم بها المعتدون هو “حق للحكومة والشعب السوري الصامد”، ودعا الدول والمنظمات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هجمات من هذا القبيل التي تعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر، معتبرا أن “الصمت أمام هذا السلوك العدواني للكيان الصهيوني ستعتبره إسرائيل دافعا وضوءا أخضر لمواصلة أعمالها العدوانية”.

المصدر: RT